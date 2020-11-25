مازدا 3 تحصل على تحسينات للقوة وعزم الدوران لموديل 2021

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مازدا عن تحديثات جديدة لمازدا 3 في اليابان، تحديداً لمحرك SkyActive X الشهير للعلامة اليابانية لتحسين أدائه. بفضل التحديثات الميكانيكية للمحرك؛ ارتفعت القوة من 177 إلى 188 حصان وعزم الدوران من 224 إلى 240 نيوتن متر. كما حدثت مازدا بعض تقنيات السلامة ومساعدة السائق لتحسين فعاليتهم، مثل نظام الكروزر كونترول المتكيف. ولم تكشف مازدا للوقت الحالي ما إذا كانت تحديثات الأداء لمازدا 3 قادمة للأسواق العالمية خارج اليابان.

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