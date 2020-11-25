أفضل 9 تصميمات لناقلات السرعة اليدوية.. متعة "المانيوال" تتجه للنهاية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحاول شركات السيارات إنقاذ ناقل السرعة اليدوي من الانقراض عبر منحه تصميم متميز، وسط سيطرة الناقلات الأوتوماتيكية.. فهل تنقذه؟

ويقترب ناقل السرعة اليدوي من نهاية وشيكة في عالم صناعة السيارات، وسط ما تشهده الصناعة من مد متزايد للسيارات العاملة بناقلات سرعة أوتوماتيكية، بالإضافة لزيادة معدلات تصنيع السيارات الكهربائية الحديثة.

ورغم ذلك، هناك شركات صناعة سيارات مازالت تسعى للتمسك بطرح موديلات تابعة لها تعمل بناقلات سرعة يدوية، وقام موقع "توب جير"، برصد الأفضل منها من حيث التصميم.

وجمع الموقع في هذه القائمة، أفضل 9 تصميمات لناقلات سرعة يدوية متوفرة في سيارات مطروحة حاليا بالأسواق، وضمت القائمة في بدايتها طراز هوندا Civic Type R التابع لفئات هاتش باك الرياضية، والذي اعتبر الموقع أنه يتمتع بناقل سرعة يدوي ذو تصميم متميز.

من بعده اختار الموقع ضمن قائمته، ناقل السرعة اليدوي الذي توفره ماركة فورد الأمريكية للفئات التقليدية التي طراز "فييستا"، واعتبره "توب جير من ناقلات السرعة اليدوية الأفضل في تصميمه بالأسواق.

ومن ماركة بورش الألمانية، جاء ضمن القائمة، ناقل السرعة اليدوي الذي تطرحه الماركة الألمانية مع النسخة الحالية من طرازها المتميز Cayman GT4، ويتوفر بـ6 سرعات.

من بعده، ضمت القائمة من ماركة لوتس البريطانية، ناقل السرعة اليدوي المطروح ضمن طراز لوتس Exige الرياضي، واختاره موقع "توب جير" من ضمن أفضل تصميمات ناقلات السرعة اليدوية في العالم.

ومن ماركة مازدا اليابانية، اختار الموقع ناقل السرعة اليدوي المطروح ضمن النسخة الحالية من طراز MX-5 الرياضي الشهير.

لحقه بالقائمة، طراز رياضي مخصص للسباقات، اختاره الموقع من أفضل السيارات التي تحتوي على ناقل سرعة يدوي ذو تصميم متميز وهو طراز Ariel Atom / Nomad.

طراز آخر هو Caterham Seven جاء ضمن قائمة "توب جير"، لاحتوائه على ناقل سرعة يدوي مميز، وهو من ناقلات السرعة اليدوية المزود بـ7 سرعات.

من ماركة فورد، جاء طراز آخر ضمن القائمة هو طراز Mustang Bullitt الرياضي، الذي يعمل ناقل سرعة بتصميم متميز، يتحكم به في محرك الطراز ذو سعة 5.0 لتر و ينتج قوة 459 حصان.

اختتم الموقع القائمة، بناقل السرعة اليدوي الذي يطرح مع طراز تويوتا المتميز GR Yaris، الذي يعتبر من أبرز السيارات التابعة لفئة هاتش باك الرياضية.



