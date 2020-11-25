5 خدمات مميزة تقدمها يلو عند تأجير السيارات لعملائها

الخليج ٣٦٥ نت – منذ أن تأسست الوفاق لتأجير السيارات (يلو) في مطلع القرن 21، وهي تحافظ على مكانتها ضمن أشهر وأكبر شركات تأجير السيارات بالسعودية طيلة عقدين من الزمن، وهي تسعى دائماً لتحقيق رضا عملائها التام عبر مجموعة خدمات الكبيرة التي تقدمها لهم داخل المملكة، وفي عدة دول مجاورة، ونستعرض خلال المقال أهم هذه الخدمات.

1- خدمة التأجير الفوري

حيث يمكن لعملاء يلو استئجار سيارة من خلال زيارة اي من الفروع الموزعة في خمسة مناطق رئيسية في المملكة العربية السعودية، بالاضافة الى موقعين في كل من مطار دبي الدولي و مطار الشارقة الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تمكنهم من اختيار السيارة المناسبة من أسطول متنوع من السيارات في غضون دقائق، كما وأنه لتوفير الوقت والمجهود، تقدم شركة يلو خدمة إرجاع السيارة المستأجرة في اي فرع من شبكة فروع الشركة.

2- خدمة تأجير الشركات

تقدم شركة يلو خدمة التأجير للشركات والمؤسسات بأسلوب مميز وفريد، حيث تقدم الدعم للشركات من خلال شبكة هائلة تغطي كافة المدن والمطارات الدولية والإقليمية بالإضافة إلى كون يلو الوكيل الحصري للعلامة التجارية لشركة دولر ثريفتي العالمية بالمملكة العربية السعودية .

3- الصيانة المتنقلة

تقدم الشركة خدمة الصيانة المتنقلة بأسطول من السيارات المجهزة والمنتشرة في كافة مناطق المملكة لضمان سرعة الاستجابة، وتتمتع هذه السيارات بتجهيزات تمكنها من تقديم خدمات الصيانة الدورية والإصلاحات الخفيفة إلى المتوسطة بالإضافة إلى مخزون كافي من قطع الغيار يتيح لها متابع صيانة وجاهزية سياراتنا في جميع المناطق بالإضافة إلى معالجة أي أعطال قد تتعرض لها سياراتنا أثناء استخدامها من قبل العميل وعلى مدار الساعة وتقديم خدمة الصيانة الدورية والإصلاح في مواقع التشغيل لعقود الشركات والجهات الحكومية والمؤتمرات.

4- أسطول متنوع

تمتلك يلو علاقات شراكة إستراتيجية مع كافة وكلاء السيارات في المملكة، مما نتج عنه تزويد فروعها بأسطول متنوع من أحدث السيارات منها على سبيل المثال وليس الحصر: لكزس، مرسيدس، بي ام دبليو، هيونداي، كيا، بيجو وغيرهم.

5- خدمة فروع المطارات

تسعى يلو كواحدة من الشركات السعودية الرائدة في مجال تأجير السيارات، لتحقيق التوازن المنشود من حيث تقديم أسعار تنافسية للتأجير مع خدمات ذات جودة عالية، لذلك قامت الوفاق بتوفير شبكة فروع للتأجير في جميع المطارات الدولية والإقليمية داخل المملكة، بالإضافة إلى فرع مطار دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفرع مطار القاهرة في جمهورية مصر العربية.

كما يمكن للعميل استئجار السيارة من المطار وتسليمها بأي فرع آخر داخل المدينة دون الحاجة للعودة للمطار مرة أخرى.

موقع الوفاق لتأجير السيارات: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

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