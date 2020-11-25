هيونداي ستطرح SUV جديدة كلياً باسم “بايون”

الخليج ٣٦٥ نت – هيونداي تجهز لإطلاق SUV جديدة كلياً باسم “بايون”، وسيتم تدشينها في النصف الأول من 2021 في السوق الأوروبي بشكل رئيسي. وقد أرفقنا بعض الصور التجسسية للسيارة من أغسطس، والتي تعطينا لمحة عامة عن الشكل المتوقع للموديل الجديد. وستكون بايون الجديدة أصغر كروس اوفر في مجال هيونداي، مع توفرها بنظام دفع امامي حصري في الغالب ومحرك بنزين 1.0 لتر بقوة 100 حصان أو 120 حصان حسب الفئة. وستكشف هيونداي عن المزيد من مواصفات بايون خلال أسابيع فتابعونا للمزيد.

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