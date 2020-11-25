تعرف على الطريقة الصحيحة للعناية بمقاعد سيارتك الجلدية

الخليج ٣٦٥ نت – تعد المقاعد الجلدية من أبرز عوامل الجذب في السيارات، وللمحافظة عليها يجب إزالة الأوساخ وتنظيفها بشكل دوري كي تظل محتفظة برونقها وجاذبيتها.

صورة تعبيرية

ولقد أوصى الخبراء بضرورة تنظيف المقاعد الجلدية والعناية به 3 مرات في السنة، على أن يتضاعف عدد مرات التنظيف إذا كان الجلد ذو لون فاتح، وخلال السطور التالية نستعرض لكم كيفية تنظيف المقاعد الجلدية بطريقة صحيحة.

– في البداية يتم استخدام المكنسة الكهربائية لإزالة الاتساخات والأتربة العالقة بالمقاعد الجلدية، وذلك حتى يمكنك من شفط الأتربة التي توجد بين الشقوق.

– يمكن استخدام الفرشاة الناعمة للتخلص من الأتربة الصعب الوصول إليها، حيث يتم وضع سائل التنظيف على المقاعد واستخدام الفرشاة برفق في التنظيف.

– يتم بعد ذلك تنظيف الجلد بواسطة قطعة إسفنجية ومادة تنظيف معتدلة ومرطب جلد المقاعد، مع مراعاة أن يتم المسح بالقطعة الإسفنجية في اتجاه واحد، مع ملاحظة أنه يجب مسح جلد المقاعد مرة أخرى بقطعة قماشية مبللة بعد استخدام منظف الجلود.

– أما إذا كانت المقاعد الجلدية قديمة فإنه يجب العناية بها بصورة أكبر، حيث ينبغي معالجتها بمادة مرطبة بعد تنظيفها لمنع تصلب الجلد وتشققه وتلفه.

– يجب عدم استخدام المنظفات المنزلية حتى ولو كانت مخففة في تنظيف المقاعد الجلدية، حيث أنها قد تؤدي في النهاية لتشقق الجلد وتلفه.