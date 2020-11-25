السعودية تستضيف أول سباق ليلي في تاريخ الـ”فورمولا إي” للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وزارة الرياضة السعودية عن إقامة أول سباق ليلي في تاريخ سباقات الفورمولا إي العالمية، والتي ستتم إقامتها في الدرعية يومي 26 و27 فبراير المقبل.

وقال الأمير “خالد بن سلطان الفيصل” رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في ذلك: “شراكتنا مع فورمولا إي هي أكثر من مجرد سباقات، هي اهتمام بمستقبل استدامة التكنولوجيا”، وأضـاف: “الفورمولا إي هي تأكيد على توجّه المملكة نحو التطوّر في مجال الطاقة والمتجدّدة والتكنولوجيا المستدامة”.

وتجدر الإشارة إلى أن سباقات الفومولا إي التي ستتم إقامتها في المملكة فبراير المُقبل، تأتي ضمن سلسلة البطولات الرياضية المتنوعة التي تستضيفها السعودية والتي كان آخرها فورمولا 1 ورالي داكار.