تعرف على متطلبات إصدار رخصة القيادة الخصوصي

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن متطلبات إصدار رخصة قيادة خصوصي. وتساءل المتابع، قائلاً: “السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولدي عمره 19 سنة ومتمكن من القيادة بامتياز ويرغب بإصدار رخصة قيادة من المرور وش المطلوب؟”، وأجاب المرور موضحاً أن متطلبات رخصة قيادة خصوصي، كالآتي: إتمام سن 18. ألا يكون قد أُدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو ترويجها أو حيازتها. السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة. اجتياز اختبار القيادة ودفع الرسوم. تسديد المخالفات إن وجدت. بالنسبة لغير السعوديين يتطلب وجود إقامة نظامية.

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