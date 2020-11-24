طريقة تثبيت وتحديث خرائط GPS على شاشة السيارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم يعد أي سائق قادرا على الاستغناء على نظام الملاحة GPS بشاشات السيارات، لضمان الوصول إلى الوجهة المطلوبة عبر أفضل الطرق.

نظام الملاحة في السيارة عبارة عن جهاز مزود بخريطة إلكترونية في الذاكرة تحل مشاكل التنقل، حيث يتم رسم خريطة لبلد واحد أو عدة بلدان.



وتوفر للسائق مزايا رصد إشارات الطريق ومواقع التكدس وأقصر الطرق للوصول إلى الوجهة المستهدفة.

من أجل ضبط وتحديث نظام الخرائط على شاشة السيارة، تحتاج المركبة إلى وجود مدخلين USB، نظرا لأن خرائط السيارة تنقسم عادة إلى جزئين.

وهناك خطوات بسطية لتحديث شاشة السيارة ترصدها ”الخليج 365” في هذا التقرير كالتالي:

الخطوة الأولى تتطلب وجود وحدة تخزين بحجم 32 جيجا بايت، ويتم توصيلها إلى منفذ USB حتى تتيح لك فرصة التواصل مع النظام المتاح.

حينها ستنتقل تلقائيا إلى خاصية تحديث نظام الملاحة، وعليك البحث عن خيار"i "Drive، وعند الضغط عليه ستظهر مجموعة من البدائل، أختر منها بديل بدء التحديث.

وإذا كنت لم تشترك من قبل في خرائط نظام الملاحة، عليك إدخال الرمز التفعيلي المكون من عشرين حرفا، عبر استخدام مفتاح i Drive الخاص بالتحكم.

وعليك الانتباه بألا يحتوي رمز التفعيل على رقمي 0 أو 1، حيث يتجنب النظام اختلاطه بحرفي o،l في اللغة الإنجليزية.

عند إتمام هذه الخطوات ستظهر لك كلمة موافق، ليس عليك سوى الضغط عليها لإجراء عملية التحديث.

هذه العملية قد تستغرق فترة تتراوح بين 30 إلى 90 دقيقة، ويجب التأكد من عدم اهتزاز منفذ USB حتى اكتمال التحديث، وعند إتمامه سيقوم الجهاز بإعادة التشغيل تلقائيا، والفتح على النظام الجديد.