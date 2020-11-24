عبير موسي تفضح الغنوشي: إرهاب الإخوان دمر تونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حمّلت رئيسة الدستوري الحر عبير موسي، الثلاثاء، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس

وسياسة الغنوشي بتونس أنتجت احتجاجات شاملة في كامل محافظات البلاد.

وتعيش تونس موجة من الاحتجاجات الاجتماعية في مختلف المحافظات ، تجسدت أبرز مظاهرها في اغلاق مضخات انتاج الغاز الطبيعي من قبل مئات الأهالي في محافظة قابس ( جنوب شرق ) ، كما قام أهالي القصرين بغلق حقل انتاج النفط بمنطقة الدولاب "الدولاب " ( وسط غرب ) .

وقال موسي، خلال كلمة أمام مقر اعتصامها وسط العاصمة تونس، إن الذي يقع في تونس هو نتيجة لفشل سياسات الإخوان، ويجب على التونسيين التفكير في اقتلاع هذا الداء الذي سرق البلاد وتسلل لتونس من أجل تدميرها ،وتحويلها إلى أرض حاضنة للإرهاب .

وشاركت حركة النهضة الاخوانية منذ سنة 2011 في كل الحكومات وتواجه انتقادات شعبية متواصلة بسبب سياستها المتطرفة والعدوانية وخطابها التحريضي ضد خصومها .

وتابعت موسي قائلة: "قوت التونسيين أصبح صعبا جراء الإجرام الاخواني ، مؤكدة بأن الحزب الدستوري الحر( 16مقعدا) يخوض معاركه من أجل إعادة الامل للتونسيين واستعادة سيادة البلاد من التنظيمات الاخوانية وعلى رأسها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين .

وفيما يخص اعتصامها أمام مقر إتحاد القرضاوي الذي يدخل أسبوعه الثاني، قالت عبير موسي إن وزارة التعليم في تونس تبرأت من مناهج التدريس التي يقدمها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين .

وجاءت تصريحها تلك بعد أن هاتفت وزير التعليم التونسي فتحي السلاوتي الذي اعتبر ، على حد قولها ، أن اتحاد القرضاوي مخالف للقوانين التونسية .





وكشفت عن وجود مؤسسة أخرى وصفتها بالخطيرة تحت اسم "رابطة نور البيان ".

وقالت إن تلك المؤسسة تنشط في ضواحي العاصمة تحت غطاء إخواني لتعليم الأطفال القصر مضامين دينية متطرفة، مؤكدة أن "هذه الرابطة تقوم بتلقين الأطفال الأفكار المرتبطة بمناهج داعش" .

وأضافت أن هذه الرابطة تقوم بتعليم الأطفال على قاعدة معاداة الأديان الأخرى تحت شعار " إلا رسول الله ، والتحريض على الإرهاب.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أحبطت السلطات التونسية عملية إرهابية كانت تستهدف الشارع الرئيس الحبيب بورقيبة في الذكرى الخامسة لأشهر عملية إرهابية في تونس .

وفي مثل هذا اليوم تم استهداف حافلة الأمن الرئاسي من قبل انتحاري ، حيث راح ضحيته 12 عنصرا من الحرس الخاص للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.