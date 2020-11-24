موجز الخليج 365 الاقتصادي.. رجل أردوغان "الغامض" وإمبراطور "تسلا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال الاقتصاد على مدار الساعة، وتقدم أهم الأخبار بالقطاع على الصعيدين العربي والدولي.

لم يكن أحد يتوقع أن يغيب وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان عن المشهد بهذه الصورة المثيرة للتساؤلات.

حصلت موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، على جائزة "أفضل مشغل للمحطات البحرية للعام في حفل توزيع جوائز ماريتايم ستاندرد 2020.

لم يكن تصريح إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا بوصفه مصنع برلين للبطاريات بأنه أكبر مصنع في العالم إلا حجر واحد لصيد عدة عصافير.

بدأت الصين الاستعداد لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، بعد أن تعافت تدريجيا من تأثيرات جائحة كورونا (كوفيد - 19)

في الوقت الذي تروج فيه تركيا لنفسها على أنها واحدة من مصنعي ومصدري الصناعات العسكرية عالميا، تكشف واردات البلاد من قطع السلاح ومدخلات الإنتاج الرئيسية أن أنقرة ليست سوى مجمع لشركات أسلحة عالمية.

وجّه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون رسالة إلى البرلمان يحثه فيه على التعاون لتحقيق التدقيق المالي الجنائي.

انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، وواصلت التراجع الذي بدأته بفعل حالة التفاؤل السائدة مع الإعلانات المتتالية عن لقاحات كورونا.

أعلن الصندوق السيادي المصري والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الثلاثاء، تأسيس شركة "نيرك" لصناعة السكك الحديدية.