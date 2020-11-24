“بالفيديو” تدشين لوحات إلكترونية للتواصل مع قائدي السيارات بالمنطقة الشرقية

الخليج ٣٦٥ نت – دشّن الأمير “سعود بن نايف بن ‏عبدالعزيز” أمير المنطقة الشرقية مشروع أنظمة اللوحات الإلكترونية (VMS‏)، وذلك بحضور السيد “ماجد الحقيل” وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف. وتم تدشين عدد 60 ‏لوحة بمدن حاضرة الدمام، وتعتبر هذه اللوحات بمثابة قناة تواصل مع قائدي السيارات ‏لعرض رسائل عن زمن الرحلة وحوادث الطريق وغيره من ‏معلومات تهم سائق السيارة، بالإضاقة إلى رفع السلامة المرورية ‏بالطرق.

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