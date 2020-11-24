“بالفيديو” تدشين تقاطع طريق الملك فهد مع دائري الأحساء بتكلفة 200 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – دشّن الأمير “سعود بن نايف” أمير المنطقة الشرقية، طريق الملك فهد مع طريق ‏الملك عبدالله الدائري “الضلع الشرقي” بالأحساء، وذلك بحضور ‏السيد “ماجد الحقيل” وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف.

وفيما يخص تفاصيل المشروع، فتبلغ أطوال التقاطع 1.5 كيلومتر تشمل 8 مسارات باتجاهين ‏مع مسار مخصص للدراجات الهوائية بطول 6 آلاف متر ‏وبتكلفة إجمالية تتجاوز 200 مليون ريال، ويضم المشروع ممشى في ظل الجسر يبلغ طوله 800 متر.

ويشمل الممشى اتجاهين ‏أحدهما للدراجات الهوائية والآخر للتريّض والمشي، وعلى ‏جانبيه مسطحات خضراء وأماكن للجلوس وأجهزة للتمارين ‏الرياضية، وينتهي بحديقة على مساحة 9 آلاف متر مربع.‏