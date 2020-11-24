ولاية ميشيجان تعلن فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مجلس ولاية ميشيجان الأمريكية، الثلاثاء، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية. وصوت مجلس فرز الأصوات بالولاية لصالح التصديق على نتيجة انتخابات الرئاسة التي أجريت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي أظهرت فوز الديمقراطي بايدن بالتصويت في الولاية.

وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في وقت سابق مساء الإثنين، بأن يكون رئيسا لكل الأمريكيين. وقال بايدن في تغريدة على تويتر: "أتعهد بأن أكون رئيسًا للجميع وسأعمل بكل جهد لكسب ثقة الشعب الأمريكي". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح، في وقت سابق، إلى وجود شبهات تزوير في نتائج الانتخابات بعدد من ولايات الحسم، في الوقت الذي تقدم فيه بايدن في ولايتين لحسم الرئاسة وهي ميشيجان وبنسلفانيا،

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