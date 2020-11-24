أوفر برايس "الزيرو" يشعل أسعار السيارات المستعملة

كتب: باسل الحلواني
امتدت آثار ظاهرة الـ"أوفر برايس" التي ضربت قطاع السيارات مؤخراً، إلى سوق السيارات المستعملة.
وفسر محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل برابطة تجار السيارات، أسباب تأثر السيارات المستعملة بظاهرة الـ"أوفر برايس" الحالية التي طالت جميع أنواع السيارات الجديدة، بسبب إقبال قطاع كبير من العملاء على شراء المستعمل هرباً من الـ"أوفر
وقال "حماد"، إن جميع ما سبق أدى إلى اشتعال أسعار السيارات المستعملة بشكل كبير، متوقعاً تراجع الأسعار مع انتهاء ظاهرة الأوفر برايس.
لفت إلى أن تجار السيارات المستعملة اتجهوا للاعتماد على المنصات الإلكترونية في البيع والشراء، خاصةً مع إغلاق سوق مدينة نصر "العاشر".
جدير بالذكر أن الأوفر برايس، هو زيادة سعرية يفرضها بعض التجار والموزعين على السيارات التي تشهد نقصاً في المعروض وزيادة في الطلب، مقابل الاستلام الفوري للعملاء بدلاً من الانتظار بقائمة التسليمات الخاصة بالوكلاء.
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