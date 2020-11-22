المرور يوضح أنواع المقاعد الأربعة المخصصة للأطفال بالسيارة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنواع مقاعد الأطفال في السيارة بهدف تعزيز سلامتهم أثناء رحلة القيادة.

وأوضحت إدارة المرور أنه لتعزيز سلامة طفلك داخل السيارة؛ يجب اختيار مقاعد الأطفال المناسبة لعمره ووزنه ووضعه بالطريقة السليمة، وفي مقطع فيديو بيّن المرور الأنواع المختلفة لمقاعد الأطفال بحسب العمر والوزن والطول، كالآتي:

المقعد الموجه للخلف مخصص للأطفال منذ الولادة وحتى عمر سنتين، ولوزن 10 كيلو وأقل وبطول حتى 80 سم.

المقعد الموجه للأمام مخصص لعمر سنتين وحتى أربع سنوات، ولوزن 20 كيلو وأقل أو إذا تجاوز الطول والوزن المخصص للمقعد الموجه للخلف.

المقعد المساند مخصص للأطفال من عمر “4 إلى 8” سنوات، ولوزن 35 كيلو أو أقل والطول حتى 137 سم أو إذا تجاوز الطول والوزن للمقعد الموجه للأمام.

وأشارت إدارة المرور في الفيديو التوضيحي إلى أنه إذا تجاوز الطفل سن الثامنة وحتى عمر الـ 12 سنة، يستخدم حزام الأمان مع التأكد من أنه يجلس بطريقة سليمة.