قتلى بتفجير انتحاري قرب أكاديمية للشرطة في مقديشو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مسؤول صومالي أن تفجيرا انتحاريا استهدف، الثلاثاء، مطعما قرب أكاديمية للشرطة بالعاصمة مقديشو، وأسفر عن قتلى وجرحى.

ووفق مراسل ”الخليج 365”، سمع دوي الانفجار في أنحاء العاصمة، وخلّف قتلى وجرحى في صفوف ضباط الشرطة بأكاديمية "جنرال كاهيه"، بحسب المعلومات الأولية.

من جانبه، قال مدير دائرة مكافحة التطرف بوزارة الإعلام عبدالعزيز محمود غوليد، في بيان مقتضب عبر فيسبوك، إن "هجوما إرهابيا نفذه انتحاري فجر نفسه في مطعم خارج مقر أكاديمية الشرطة، وأوقع قتلى وجرحى" .

من جهتها، أكدت الشرطة الصومالية مقتل عدد من عناصرها وإصابة آخرين جراء الهجوم، وتعهدت بإعطاء تفاصيل أكثر لوسائل الإعلام عن ملابسات الهجوم بوقت لاحق.

والمطعم يقع قرب مقر الأكاديمية، غير أن معظم رواده من ضباط الشرطة إضافة إلى نسبة قليلة من المدنيين، بحسب مراسل الخليج 365.

في هذه الأثناء، طوقت الأجهزة الأمنية موقع التفجير، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان لنقل الضحايا إلى مستشفيات مقديشو.

ولم تعلن أية جهة، حتى الآن، مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى مليشيات الشباب الإرهابية التي تنفذ مثل هذا النوع من الهجمات.