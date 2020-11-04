“بالصور” محمد رمضان يضم رولز رويس كولينان لأسطول سياراته الفاخرة

الخليج ٣٦٥ نت – ضمّ الممثل المصري محمد رمضان سيارة إس يو في جديدة إلى أسطول سياراته الفخم، وهذه السيارة الجديدة هي رولز رويس كولينان إصدار “بلاك بادج” موديل 2020.

وتأتي السيارة الإس يو في رولز رويس كولينان “بلاك بادج” 2020 بمحرك V12 بسعة 6.8 لتر بقوة 600 حصان وعزم 900 نيوتن متر بناقل أوتوماتيكي ثماني السرعات، ويُمكن لها الإنطلاق من الثبات حتى 100 كم/س في 4.9 ثانية فقط، لتصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/س رغم وزنها الذي يصل إلى 2.7 طن.

تُعد رولز رويس كولينان “بلاك بادج” 2020 النسخة المحسنة من كولينان القياسية التي تصنف من أفخم سيارات الإس يو في بالعالم، وتتميز بطلاءها الأسود الذي تم العمل عليه يدوياً، وشبك أمامي وأنابيب العادم مصنوع من الكروم الداكن، مع عجلات معدنية قياس 22 بوصة وأقراص فرامل حمراء.

تأتي مقصورة رولز رويس كولينان “بلاك بادج” 2020 كذلك باللون الأسود مع خطوط تصميمية صفراء، وتمتمد تلك اللمسات الصفراء على المقاعد ولوحة القيادة مع سقف مضاء بـ 1.344 مصباح صغير يحاكي إضاءات النجوم، وتتزين المقصورة أيضًا بـ 23 قطعة من الكربون فايبر لمزيد من الفخامة.

وتتوفر كولينان 2020 في الإمارات بسعر يبدأ من 2.2 مليون درهم، بينما يفترض أن نسخة بلاك بادج أغلى بمقدار نصف مليون درهم.

وبحسب مصادر مطلعة فإن سعر سيارة محمد رمضان الجديدة، يُضاف إلى ثمنها قيمة اللوحة المميزة (دبي 1111) والتي تم تخصيصها لأجله بدولة الإمارات.