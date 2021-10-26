شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته حول سيارة إم جي GT الجديدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

أطلقت شركة "إم جي موتور" الصينية سيارتها الجديدة كليا GT في الشرق الأوسط، والتي تتمتع بمظهر رياضي يلبي رغبات الفئة المتوسطة.



وتقدّم السيارة GT بديلا جديدا بالكامل ضمن فئة سيارات السيدان، خصوصا وأنها تتمتّع بمظهر رياضي جريء وخيارات لأنظمة توليد الحركة تشمل محرك سعة 1.5 لتر وآخر سعة 1.5 لتر مع شاحن توربيني، وذلك لتوفير مستويات القوة والأداء القصوى.

وتستمد ’إم جي GT‘ الجديدة كليا الإلهام من سيارة MGB الرياضية الكلاسيكية من بابين، وهي تُعتبَر ثالث سيدان تنضم إلى مجموعة ’إم جي‘ المتنامية من السيارات الفعّالة من ناحية الكلفة وذات القيمة العالية للمال.

ومع تركيز العلامة التجارية على العملاء الشباب، كما يظهر وفق فلسفة ’إلى أقصى حدّ‘، فمن المتوقَّع أن يحظى الطراز الجديد بكثير من التفاعل بين أوساط السكان في المنطقة، كونه يعكس استقلالية العملاء وتطلّعاتهم وشغفهم وروحهم المغامِرة، وكل هذا نتيجة لطريقة تفكيرهم النشطة والجريئة.

وتأتي ’إم جي GT‘ طراز 1.5T الجديدة كليا مع محرك رباعي الأسطوانات عالي الكفاءة سعة 1.5 لتر بشاحن توربيني، وهو يتصل مع ناقل حركة DCT، مما يولد قوة قصوى تبلغ 173 حصان وعزم أقصى مقداره 250 نيوتن-متر، مما يتيح التسارع من صفر إلى 100 كلم/س في غضون 8 ثوان.

أما سيارة 1.5L فتأتي مزوّدة بمحرّك سعة 1.5 لتر من الجيل الرابع يتميّز بفعاليته في استهلاك الوقود وقوّته البالغة 118 حصانا، وهو يتصل بناقل حركة iCVT. ويتم تزويد الطرازين بنظام التحكّم الديناميكي بالانحراف XDS، مما يعزّز تجربة القيادة أكثر.

وتتوفر للأداء الديناميكي المزيد من المساعدة عبر الشاسيه الرياضي المصنوع من الألومنيوم من فئة الصناعات الفضائية والمتميّز ببنيته المدمَجة، مما يُولد مستويات عالية من راحة القيادة وثباتا أكثر تماسكا.

يبدأ سعر السيارة الجديدة كليا إم جي GT من 13.310 دولار، بحسب شركة "إم جي موتور" الصينية.

وتعد ’إم جي GT‘ الجديدة كليا أول سيارة سيدان رياضية من العلامة التجارية تتألّق عبر الجيل الثالث من لغة تصميم عائلة السيارات. وتنفصل الشبكة الأمامية الكبيرة بنمط شكل اللهب الرقمي عن الأضواء الأمامية النحيفة من نوع LED، مما يعزّز الحضور القوي والديناميكي للسيارة.

ولتكملة الشكل الجريء المضغوط للأسفل لغطاء المحرّك، تضم ’إم جي GT‘ الجديدة كليا خلفية بنمط مقلوب الأطراف قليلا، الأمر الذي يعزّز المظهر الرياضي أكثر. وهذا ليس كل شيء، إذ هناك أيضا الخط الكرومي من الطرف للطرف بالإضافة إلى الكتف العريض للسيارة، وكذلك العجلات السبيكية الاختيارية بنمط فأس التوماهوك (من أنواع فؤوس الهنود الحمر)) إطارات ميشلان( ، مما يُضفي المزيد من المظهر والإحساس الراقيَين.

ويبرز المظهر والإحساس الديناميكيان في المقصورة الداخلية أيضا، والتي تتوفر باللون الأحمر المعاكس أو الأسود. وتتبنّى المقاعد تصميما يأخذ بعين الاعتبار أسس الاستخدام السلِس المتناغم مع طريقة عمل الجسم، مما يمنح الراحة المثلى للسائق ومزيدا من الدعم للجسم.

وتوجد شاشة كبيرة تعمل باللمس حجم 10 بوصات كتجهيز قياسي، مع تقنيتَي Android Auto وApple CarPlay، مما يمكّن السائقين من استخدام أجهزتهم الذكية بسهولة في السيارة.

كما يضم الطراز نظام التحكّم الإلكتروني بثبات الهيكل، ورادار PDC للرجوع للخلف، بالإضافة إلى نظام MG Pilot الذكي للمساعدة بالقيادة، ونظام المراقبة المحيطية بنطاق 360 درجة، ونظام التحكّم بسرعة الملاحة، ونظام التحذير من التصادم الأمامي وغيره من الأنظمة الأخرى.