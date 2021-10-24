كوبرا تطلق فورمينتور VZ5 الجديدة بقوة 390 حصانا

محمد الفلاح - الأحد 24 أكتوبر 2021

كشفت شركة كوبرا النقاب عن سيارتها فورمينتور Formentor VZ5 الجديدة المعتمدة على محرك تربو بقوة 390 حصانا وخصائص ديناميكية ووضع Drift.



وأوضحت الشركة الإسبانية أن السيارة الجديدة تعتمد على سواعد محرك تربو خماسي الأسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 390 حصانا/ 480 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في 4.2 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 250 كلم/س، وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات.

وتعتمد السيارة على مجموعة تعليق رياضية مع ممتصات صدمات قابلة للضبط في 15 مستوى.

وتمتاز السيارة الجديدة أيضا بنظام Torque Splitting، وهو ما يعمل على توزيع القوة على المحورين والجوانب بشكل جيد، فضلا عن أنه يشكل الأساس التقنية للوضع Drift.

وتلفت السيارة فورمينتور الجديدة الأنظار إليها من خلال التصميم الجديد للمئزر الأمامي وشفة الاسبويلر المصنوعة من ألياف الكربون والإطار المطلي باللون الأسود المطفأ على شبكة المبرد واللون الأسود على الكروم، الذي يظهر على التوقيعات، وتتوفر السيارة بألوان الأسود Midnight أو الأزرق المطفأ Petrol.

وتزخر السيارة فورمينتور الجديدة بباقة من الأنظمة المساعدة مثل محدد السرعة ومسافة الأمان، مع نظام التعرف على الإشارات المرورية، وتتمتع سيارة كوبرا الجديدة بمقاعد رياضية مع تجهيزات جلدية باللون الأسود أو الأزرق أو باللون البني على جلد نابا الفاخر.