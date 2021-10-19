Geely الصينية تزيح الستار عن سيارتها المتطورة الجديدة.. إليك المواصفات

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

كشفت عملاقة صناعة السيارات الصينية Geely عن مركبتها الجديدة التي تعقد عليها آمالا كبيرة بتحقيق مبيعات ممتازة في آسيا وأوروبا والعديد من الأسواق العالمية الكبيرة.



وتأتي سيارة Emgrand GL الجديدة بتصميم فريد جدا، وواجهة أمامية تجمع في شكلها ملامح مركبات Geely ولكزس بنفس الوقت، أما هيكلها فأتى بطول 4 أمتار و73 سنتيمترا، عرضه 181 سم، ارتفاعه 147 سم.

كما جهزت هذه السيارة بفتحة سقف كبيرة، وأنظمة كهربائية متطورة للتحكم بالمقاعد والمرايا الجانبية، فضلا عن 4 كاميرات ترصد محيطها بالكامل، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر.

وتتميز هذه المركبة بتصميم قمرتها الداخلية، إذ حرص المصممون في Geely على جعلها متطورة وبسيطة بنفس الوقت، وزودوا واجهة القيادة بأقل عدد من الأزرار التقليدة واستعاضوا عنها بشاشة لمسية متطورة بمقاس 12.3 بوصة يمكن من خلالها التحكم بمعظم تقنيات السيارة.

وحصلت السيارة على أنظمة للحفاظ على الثبات على المنعطفات، وأنظمة لتثبيت السرعة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، كما ستعمل بمحركات توربينية بسعة 1.4 ليتر وعزم 141 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 177 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات.