علامات تدل على وجود مشاكل بالسيارة.. احذرها

محمد الفلاح - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

هناك علامات قد تظهر عند قيادتك للسيارة تدل على وجود خلل بها لذا يجب عدم تجاهلها.



وحذر نادي السيارات ADAC الألماني،قالا، يمكن الاستدلال على وجود اختلالات وأعطال بالسيارة من خلال صدور بعض الأصوات أو حدوث بعض الاهتزازات أو انبعاث بعض الأبخرة أثناء القيادة.

وغالبا ما يشير البخار، الذي يتصاعد من المحرك، إلى وجود تسريب في دورة التبريد، في حين يشير الدخان الأزرق أو الأسود المنبعث من مجموعة العادم إلى وجود أعطال واختلالات في دورة الزيت بحسب ماذكره هولاء الخبراء.

ونوه الخبراء بضرورة أن يتعرف قائد السيارة على مقصورة القيادة بشكل جيد والتي تشتمل على مصابيح ورموز لبيان حالة أنظمة وتجهيزات السيارة واذا ما كانت تعمل بشكل صحيح.

وأضاف خبراء السيارات أنه يتعين على قائد السيارة معرفة مدلول كل مصباح أو رمز يظهر على شاشة التحكم؛ وأنه عند إضاءة أحد مصابيح الكنترول باللون الأحمر، فأنه يجب على قائد السيارة التوقف بالسيارة على الفور؛ لأن ذلك يُشير إلى وجود مشكلة جسيمة في الأنظمة التقنية.

أما في حالة إضاءة أحد مصابيح الكنترول باللون الأصفر، فيمكن لقائد السيارة مواصلة القيادة حتى يجد مكانا مناسبا لإيقاف السيارة، ثم يبحث بعد ذلك عن سبب هذا الخلل. وعادة ما يتم شرح مدلول جميع مصابيح الكنترول في دليل تشغيل السيارة.