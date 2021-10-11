شركة سكودا تطلق الجيل الجديد من سوبيرب

محمد الفلاح - الإثنين 11 أكتوبر 2021

كشفت شركة سكودا النقاب عن الجيل الرابع من سيارتها موديل سوبيرب ( Superb)، والمتوفر بفئتي الصالون والكومبي،



وتعتمد موديلات سوبيرب ( Superb) على مجموعة من محركات البنزين والديزل ونسخ الدفع الهجين.

وأوضحت الشركة التشيكية أن الجيل الجديد من سيارة الفئة المتوسطة يعتمد على منصة تقنية تابعة لمجموعة فولكس فاجن، وهو ما يعني زيادة أبعاد السيارة لصالح الرحابة الداخلية وزيادة سعة حيز الأمتعة.

وتظهر سيارة سكودا سوبيرب بملامح جديدة على المئزر الأمامي وفتحات التهوية وشبكة المبرد مع كشافات ليد غاية في النحافة، كما تعتمد السيارة الجديدة في المقصورة الداخلية على قمرة رقمية مع شاشة للملتيميديا على حامل لوحة القيادة.

وأكدت شركة سكودا على أن السيارة Superb الجديدة حصلت على خدمات نظام الملتيميديا إم آي بي ، الذي يشتمل على مساعد التحكم بالأوامر الصوتية ونظامي دمج الهواتف الذكية عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

وتغطي قوة محرك السيارة نطاق القوة الممتد بين 150 و280 حصان، فيما تنطلق النسخة الهجين بقوة 218 حصانا وتصل إلى مدى سير 71 كلم.

وزودت سيارات سكودا سوبيرب موديل 2022 ببعض المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها توزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مساعدة صعود المرتفعات ، وحساسات ركن أمامية وخلفية.

كما دعمت بمجموعة من التجهيزات الإضافية النظام الذكى لركن السيارة، ونظام زر تشغيل / إيقاف المحرك، وفتحة سقف بانوراما، كاميرا خلفية، مثبت سرعة، وجنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح ضباب امامية وخلفية مع إضاءة LED، و خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وغيرها.