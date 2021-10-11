إطلاق تحديث لبرنامج سيارات "تيسلا" الكهربائية

محمد الفلاح - الإثنين 11 أكتوبر 2021

قال المدير التنفيذي لشركة تيسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية إيلون ماسك في تغريدة على تويتر في وقت متأخر من أول أمس السبت إن تحديث برنامج "إف إس دي بيتا 2ر10" لتيسلا "سيكون من الجيد إجراؤه مساء (الأحد)"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الأحد.



وقال ماسك أول أمس السبت إن "مخاوف قليلة في اللحظة الأخيرة" أجبرت الشركة على تأجيل الانطلاق لأيام قليلة.

وتسلا هي شركة تقع في كاليفورنيا متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، والمكونات الكهربائيّة للقطارات الكهربائية، وهي شركة عامة يتم تداول أسهمها في بورصة ناسداك بشعار TESLA، وقد حازت أرباحًا بعدَ 10 سنواتٍ في الربع الأول العام 2013.