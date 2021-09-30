سوبارو تستعد لطرح أول سيارة كهربائية

محمد الفلاح - الخميس 30 سبتمبر 2021

تشعل سوبارو اليابانية سوق السيارات الكهربائية بالإعلان عن قرب طرحها لأول موديل كهربائي تنتجه في تاريخها، طراز "سولتيرا".



ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات فيديو تشويقي نشرته الماركة عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، تحفز به متابعيها بقرب طرح الموديل الجديد كليا.

وكشف الفيديو عن بعض ملامح الطراز المرتقب، الذي سيمنح سوبارو مكانة متميزة للمنافسة بين عمالقة صناعة السيارات الكهربائية.

ومن اللقطات التشويقية يتضح أن الطراز يطرح ضمن فئة واجون هاتش باك أو SUV صغيرة الحجم.

والطراز سيكون متوافر للبيع بداية من عام 2022 كموديل مخصص في الأصل لعام 2023.

وكانت طرحت ماركة سوبارو اليابانية، أول طراز تنتجه مزود بخاصية"الأكياس الهوائية الخارجية"، للوقاية من الحوادث.

وحسب موقع "موتور وان"، تقدم سوبارو خاصية الحماية الفائقة في النسخة الأحدث التي توفرها من طراز، Levorg لعام 2021.

ويتوفر هذا الطراز حاليا داخل السوق اليابانية بفئة STI SPORT عالية الأداء، مع توقعات بطرحه بالسوق الأمريكية نهاية العام الجاري.

تعمل خاصية أكياس الهواء الخارجية، على حماية السائق، بدفع أكياس الهواء من منطقة أسفل الزجاج الأمامي للسيارة.

ولا يعتبر طراز Levorg من سوبارو، هو أول سيارة تتوفر بها خاصية أكياس الهواء الخارجية، حيث سبقه لها، موديل فولفو V40 الذي طرح عام 2021.

وأوضح "موتور وان" أن طراز Levorg من سوبارو زود بأجهزة استشعار تجعل أكياس الهواء الخارجية على وضعية استعداد أثناء انطلاق السيارة على سرعة تتراوح بين 12 و 30 ميلا في الساعة.