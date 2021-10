جيب جراند شيروكي 2022 تنطلق رسمياً “صور ومواصفات”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جيب الستار عن جراند شيروكي 2022 بصفين مقاعد بعد حوالي تسعة أشهر من تدشين نسخة L بالشاسيه الطويل، وستنطلق السيارة في الأسواق العالمية في الربع الأخير من العام الجاري، مع تأخر النسخة الهجينة بالقابس لبداية العام القادم.

وستتوفر جراند شيروكي الجديدة بثلاثة محركات، الأول 3.6 لتر 6 سلندر بقوة 293 حصان وعزم 348 نيوتن متر، بمعدل سحب أقصى 2812 كيلوجرام، والثاني 5.7 لتر 8 سلندر بقوة 357 حصان وعزم 528 نيوتن متر ومعدل سحب أقصى 3,265 كيلوجرام.

الخيار الثالث والجديد هو محرك 2.0 لتر تيربو 4 سلندر هجين بالقابس بقوة 375 حصان وعزم 637 نيوتن متر ومدى كهربائي صافي 40 كيلومتر.

هذه النسخة أقصر بـ 28.9 سنتيمتر من نسخة جراند شيروكي L بثلاثة صفوف مقاعد، ولكن ازدادت مساحة الداخلية والتخزين بعض الشيء مقارنة بالجيل السابق.. وستتوفر السيارة بنسخة “تريل هوك” للتضاريس الوعرة بنظام تعليق هوائي يوفر خلوص أرضي مثالي وقفل تفاضلي خلفي إلكتروني محدود الانزلاق.

وتشمل مواصفات جراند شيروكي 2022 شاشات 10.1 إنش لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة العدادات، مع شاشة عرض رأسية على الزجاج الأمامي قياس 10 إنش، كما تدعم عدداً واسعاً من أنظمة السلامة الحديثة مثل التحذير المبكر من الاصطدام بالكبح المفعل للطوارئ وخاصية رصد المشاة وراكبي الدراجات ورصد النقطة العمياء.

