رولزرويس تشوق لأول سيارة كهربائية جديدة للعلامة وتكشف موعد الانطلاق

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بدأت رولزرويس رحلة تطوير المحركات الكهربائية في 2011 وقت تدشينها لسيارة 102EX الاختبارية المبنية على فانتوم بمحركين كهربائيين بقوة إجمالية 389 حصان ومدى 200 كيلومتر فقط.

في 2016، كشفت رولزرويس عن سيارة 103EX بتصميم مذهل وغير تقليدي بالمرة وحجم هائل بطول 5.91 متر، وعكست السيارة الجدية التامة من قِبل رولزرويس تجاه مشاريع التطوير الكهربائي.

والآن شوقت رولزرويس رسمياً لأول سيارة كهربائية إنتاجية من العلامة باسم “سبيكتر” مع التأكيد على موعد طرحها في الربع الأخير من 2023.

وأكدت رولزرويس أن السيارة جديدة كلياً رغم التشابهات الخارجية التي قد تظهر مع موديل رايث، مع استنادها إلى نفس منصة جوست وفانتوم، وستخضع “سبيكتر” لبرناج اختباري صارم سيغطي 2.5 مليون كيلومتر على الأقل قبل تقديمها في الأسواق.

وتهدف رولزرويس لأن تكون جميع سياراتها كهربائية بحلول نهاية العقد الجاري، وسنعلم المزيد عن خطط العلامة الفاخرة المملوكة لبي إم دبليو خلال العامين القادمين.