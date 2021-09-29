لوسيد المدعومة من السعودية تصنع أولى سيارات إير الكهربائية الفاخرة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت علامة لوسيد المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن إنتاج أولى سيارات إير سيدان الكهربائية الفاخرة في مصنعها بولاية أريزونا، بعد خمسة أعوام تقريباً من الإعلان عن الموديل لأول مرة.

وسيبدأ تسليم أولى نسخ إصدار “الحلم” الأول الشهر القادم، أكتوبر، مع العلم أن لوسيد حصلت على أكثر من 13,000 حجز مسبق بالفعل لموديل إير حتى الآن.

وسيتوفر إصدار الحلم الأكثر فخامة للموديل بنسختين، نسخة الأداء بقوة 1111 حصان ومدى 764 كيلومتر للشحنة الواحدة، بينما نسخة المدى في المقابل تتمتع بـ 837 كيلومتر من المدى و933 حصان.

بالنسبة لأرقام التسارع: تتسارع نسخة الأداء من الصفر إلى 96 كلم\س في 2.5 ثانية، ونسخة المدى في 2.7 ثانية، كلاهمها بأنظمة دفع كلي ومحركين كهربائيين وسرعة قصوى 270 كلم\س وجنوط 19 أو 21 إنش، وتصل أسعار إصدار الحلم إلى 169,000 دولار – 633,000 ريال للنسختين.