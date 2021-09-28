فيراري تتعاون مع مصممي آبل لتطوير سيارتها الكهربائية!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بدأت فيراري بولوج العصر الكهربائي بالتدريج مع الكشف عن سيارات مثل 296 GTB بمحركات 6 سلندر هجينة وتقنيات توليد كهربائي متطورة، ولكن لن نر أول سوبركار كهربائية بالكامل من العلامة الإيطالية قبل 2025، وفي هذا الصدد، أعلنت فيراري عن شراكة جديدة طويلة الأمد مع شركة التصميم LoveFrom التي أسسها مصممو آبل السابقون جوني آيفي ومارك نيوسون.

وشغل جوني آيفي منصب رئيس تصميم آبل لأعوام، وأشرف بنفسه على تصميم آيباد وآيفون وآيماك ضمن منتجات أخرى، بينما أشرف مارك نيوسون على تصميم ساعة آبل، وسيساهموا الآن في تصميم سيارة فيراري الكهربائية القادمة.

وصرحت فيراري إن هذه الشراكة المميزة ستجمع بين الأداء الأسطوري لفيراري و”الخبرة منقطعة النظير والإبداع لشركة LoveFrom”.

نتوقع أن التعاون سيركز بشكل خاص على تصميم الجوانب التقنية في سيارة فيراري القادمة، مثل وسيط المستخدم لنظام المعلومات الترفيهية ومجموعة تقنيات هامة أخرى.. وستوضح فيراري المزيد من التفاصيل لاحقاً.