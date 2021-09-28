وزارة النقل: يحق لمالك السيارة الحصول على تعويض إذا تضررت بسبب الطرق

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، أنه يحق لمالك السيارة التي تضررت بسبب حفر ومشكلات الطرق الحصول على تعويض، والإبلاغ عن المشكلات، حيث أوضحت أنه ينبغي عليه التواصل مع المرور في حال كان الطريق داخل المدينة، أما إذا كان خارج المدينة فيتم التواصل مع أمن الطرق.

بعد ذلك، يتم الحصول على تقرير للحادث، ثم يتوجه مالك المركبة إلى مركز التقديرات لتقدير تكلفة أضرار المركبة، ثم يتوجه إلى فرع وزارة النقل التابع له الطريق، كما أفادت الوزارة بأن الطرق التي تقع ضمن مسؤولياتها هي الطرق خارج النطاق العمراني، والطرق الترابية، والطرق الزراعية.

فيما لا تقع جميع الطرق تحت مسؤولية وزارة النقل، ومثال ذلك الطرق داخل الأحياء السكنية فإنها تتبع البلدية، وبعض الطرق التي تتبع الهيئة الملكية، ووفقا للملف الشامل لبلاغات الطرق التابعة لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، فقد أتاحت الوزارة إمكانية الإبلاغ عن الملاحظات حول الأعمال الإسفلتية، والعيوب في الإسفلت مثل (الحفر، الهبوط، التشققات، التخددات، الانزلاقات).

وأشارت الوزارة إلى أن خدمة البلاغات لا تشمل سفلتة الطرق، بل تقتصر على صيانة سطح الإسفلت ومسح الطرق، في حين يجب التوجه إلى فرع وزارة النقل في المنطقة المعنية لطلب سفلتة طريق ترابي ثم طلب المعاملة، والجدير بالذكر أن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، قد دشّن تطبيق مركز الاتصال الموحد 938، لاستقبال بلاغات واستفسارات واقتراحات المواطنين.