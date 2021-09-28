مايباخ إس كلاس تحصل على إصدار خاص للاحتفال بالذكرى المئوية لمايباخ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – علامة مايباخ الفاخرة لها تاريخ عريق يعود لبدايات القرن الماضي، وإن واجهت العلامة صعوبات متعددة على مدار العقود الماضية كادت أن تؤدي لاندثارها بالكامل، قبل قرار مرسيدس بإعادة إحيائها كعلامة فرعية فاخرة ضمن الشركة في 2014.

والآن أعلنت مرسيدس عن إطلاق إصدار خاص لموديل مايباخ إس كلاس البديع باسم “إصدار 100” للاحتفال بالذكرى المئوية لتقديم أول موديل إنتاجي لمايباخ.

هذا الإصدار هو النسخة الأكثر فخامة وتعقيداً لمايباخ إس كلاس حتى الآن، مع تزويده بمحرك 12 سلندر بقوة 621 حصان ودفع كلي وطلاء فضي\أزرق بحري بديع.

كما حصل الإصدار على جنوط رمادية حصرية بحروف “إصدار 100” لتمييز النسخة عن باقي فئات مايباخ إس كلاس، وحصل الإصدار كذلك على جلود فاخرة حصرية بيضاء ورمادية بالداخل.

بالطبع توقعوا أعلى مستويات الفخامة التي يمكن تخيلها في السيارات، بنظام سمعي Burmester رباعي الأبعاد ومقصورة خلفية معزولة صوتياً ومزايا الماساج والتدفئة والتهوية.

وتنوي مرسيدس إنتاج 100 نسخة بالضبط من إصدار مايباخ إس كلاس 100 الجديد مع توفره في معظم الأسواق العالمية.