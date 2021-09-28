دب أسود يقتحم سيارة لكزس RX بحثاً عن الطعام داخلها  

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – اقتحم دب أسود صغير سيارة لكزس RX مركونة على جانب الطريق بحثاً عن الطعام في داخليتها.

وقد اقتربت المالكة من سيارتها لتُذهل بوجود الدب الأسود داخل المقصورة وحاولت سريعاً إغلاق الباب عليه ولكن دفع الدب الباب وتمكن من الخروج من السيارة.

لحسن حظها الدب لم يكن مهتماً بشكل خاص بالتهام البشر هذا اليوم، أو ربما شعر الدب بأنها سترهقه في المقاومة خاصة لحجمه الصغير، ليقرر الذهاب لحاله.

من الواضح أن هذا الدب محترف في التعامل مع مقابض أبواب السيارات وفتحها بسهولة للولوج داخلها وتفحص محتوياتها.. شاهدوا الفيديو المرفق.