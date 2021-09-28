شاهد.. أول سيارة قابلة للطي في العالم

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

هل أصبحت مسلسلات الرسوم المتحركة مصدرا للألهام حتى في عالم صناعة السيارات؟



الياباني كونيو اوكاوارا، الذي قام بتصميم سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة "غاندام"، ابتكر سيارة قابلة للطي تحت اسم (Earth 1) لحل مشكلة مواقف السيارات، ولا سيما في الأماكن الضيقة والمزدحمة.

ويسعى أوكاوارا إلى طرح السيارة للبيع في الأسواق العالمية متى ما تجسدت الفكرة تجارياً.

يذكر أن أوكاوارا استوجى تصميم سيارته الغريب من سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة "غاندام".

وتعد سيارة (Earth 1) اول سيارة قابلة للطي في العالم على الإطلاق.