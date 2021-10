فورد برونكو تُدشن رسمياً في السعودية (صور ومواصفات وأسعار)

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دُشنت فورد برونكو 2021 المنتظرة في السوق السعودي رسمياً عند الوكيل محمد يوسف ناغي للسيارات في حفل خاص بجدة حضرناه لتغطية الحدث الهام لإعلان عودة الاس يو في المُلائمة للطرق الوعرة لأسواقنا، واليوم سنتعرف على أسعارها ومواصفاتها.. بالإضافة إلى بعض الصور التي التقطناها لها في الحفل.

من الخارج.. تتميز السيارة بجنوط ألومنيوم سوداء مقاس 17 بوصة، ومرايا خارجية كهربائية بطي يدوي مع خاصية التسخين تحمل إضاءة جانبية وسفلية ليد، بالإضافة إلى شبك أمامي أسود يحمل اسم “برونكو”، ومصابيح أمامية وخلفية ليد، ومصابيح ضباب ليد مع ألواح حماية أسفل الصدام وحماية جانبية من الصخور، وصدام أمامي حديد، وعتبات جانبية، ورفارف جانبية مرتفعة.

من الداخل، تتميز السيارة بمقعد جلد مع تحكم كهربائي بعشر وضعيات للسائق وثمانية للراكب الأمامي، مع نظام تسخين المقاعد الأمامية، وبطانة عزل صوت للسقف، مع مقود من الجلد ومقبض ناقل حركة من الجلد، بالإضافة إلى ممتصات صدمات من نوع بيلستين لتوفير تجربة قيادة مريحة، ومجموعة معدات لإزالة الأبواب والألواح العلوية، مع حقائب لحفظها، ودواسات أرضية أمامية وخلفية مغطاة بالسجاد.

وبالنسبة لتقنيات المقصورة، فتأتي بنظام صوتي SYNC4 بخاصية التعرف على الصوت، ونظام ملاحة بشاشة لمسية، ومكيف هواء أوتوماتيكي بتحكم مستقل، ومنفذين يو اس بي للشحن في وحدة التحكم المركزية، بالإضافة إلى منفذ طاقة في الجهة الخلفية من وحدة التحكم المركزية، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، وشاشة لمسية مقاس 12 بوصة.

كما تتوفر السيارة بالعديد من مزايا السلامة ومساعدة السائق النشطة، والتي تشتمل على:

وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب

ستائر هوائية للصف الاول والثاني

نظام كشف المنطقة العمياء

نظام التحذير من حركة المرور

نظام الحفاظ على المسار

كاميرا برؤية محيطية 360 درجة

حساسات أمامية وخلفية

نظام إنذار للحماية من السرقة

نظام تحذير من الاصطدام الامامي مع فرامل طوارئ

نظام قياس ضغط الاطارات

نظام الثبات، أدفانس تراك

مجموعة أدوات السلامة

ومن حيث القوة، فتستمدها السيارة من خيارين من المحركات، الأول محرك سعة 2.3 لتر ايكوبوست بقوة 270 حصان و418 نيوتن.متر من عزم الدوران، والآخر محرك سعة 2.7 لتر ايكوبوست يولد قوة 310 حصان و540 نيوتن.متر من عزم الدوران، وتتصل المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات ونظام دفع رباعي جزئي أو تلقائي متطور يتم تفعيله عند الحاجة، مع أنظمة التشغيل بالبصمة وعن بُعد.

وتتميز السيارة بستة أنماط قيادة في الفئة الأقل وهي (عادي، اقتصادي، رياضي، الزلق، رمل، الطين/الشقوق)، أو 7 أنماط في الفئات الأعلى وهي (عادي، اقتصادي، الزلق، رمل، الطين/الشقوق، الصخور، باجا).

وفي الختام، بالنسبة للأسعار، فهي كالتالي عند الوكيل محمد يوسف ناغي للسيارات:

بيج بيند بسعر 180,550 ريال سعودي

اوتر بانكس بسعر 237,050 ريال سعودي

وايلد تراك بسعر 243,800 ريال

بادلاندس بسعر 261,050 ريال

