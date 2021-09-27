الاتحاد السعودي للسيارات يكشف عن أكبر مجسم ليغو لسيارة فورمولا 1 بالعالم

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، الموسم 2021، في بداية سبتمبر، وتمهيداً للحدث التاريخي الهام، كشف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن أكبر مجسم لسيارة فورمولا 1 بالعالم.

المجسم مركب بالكامل من قطع الليجو على يد بعض المحترفين، مع العلم أن الرقم القياسي السابق لسيارة فورمولا 1 مصنوعة من الليجو سجلته فيراري في 2019 بـ 350,000 قطعة ليجو.

وقد شارك ممثلون من موسوعة جينيس للأرقام القياسي في حدث الكشف عن مجسم سيارة الفورمولا 1 في السعودية وأكدوا بالفعل تكوينه من أكثر من نصف مليون قطعة ليجو، آخرهم تم وضعها من قِبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وأعرب سموه عن سعادته وفخره بتحقيق هذا الإنجاز قائلاً: “يسعدني الإعلان عن الانتهاء من بناء أكبر مجسم لسيارة الفورمولا 1 باستخدام قطع الليغو في العالم على الإطلاق، وهو الإنجاز المعتمد من قبل غينيس للأرقام القياسية”.

وأضاف سموه: “شعوري لا يوصف بهذا الإنجاز، لا سيما كوني جزءاً من لحظتين لتحطيم رقماً قياسياً عالمياً في نفس العام، حيث ننتظر أن إنجازاً جديداً مع افتتاح حلبة كورنيش جدة خلال جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 عام 2021 في شهر ديسمبر المقبل، والتي ستصبح أطول وأسرع حلبة شوارع في العالم”.