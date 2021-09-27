كورفيت Z06 موديل 2023 تظهر في أول صور رسمية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شيفروليه عن أول صور رسمية لكورفيت Z06 موديل 2023 قبل التدشين الرسمي في نهاية أكتوبر، وستحصل الفئة على خارجية محدثة تشمل مصدات جديدة وفتحات هواء جانبية أكبر، وجنوط مختلفة، مع غياب الجناح الخلفي المثبت.

وفي الفيديو المرفق نرى كورفيت Z06 الجديدة أثناء اختبارها في حلبة لومان وحلبة Green Hell، كما نلاحظ إصدار C8.R كذلك بين اللقطات، كما ظهرت السيارة مؤخراً أثناء اختبارها في حلبة نوربورغرينغ الألمانية الأيقونية.

وتشير التقارير إلى استلام Z06 لمحرك مختلف، ربما محرك 5.5 لتر 8 سلندر جديد كلياً بقوة 626 حصان وعزم 651 نيوتن متر، مقارنة بـ 502 حصان و637 نيوتن متر لمحرك 6.2 لتر 8 سلندر للموديل القياسي.

ويعني ذلك أن فئة Z06 الجديدة ستقدم معدلات أداء متفوقة على كورفيت القياسية، أي بتسارع من الصفر إلى 96 كلم\س في أقل من 2.9 ثانية وسرعة قصوى تتعدى 296 كلم\س.