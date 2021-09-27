كارلوس غصن يهاجم نيسان مجدداً ويصفها بالشركة المملة!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – لم يترك رئيس تحالف رينو-نيسان السابق، كارلوس غصن، أي فرصة إعلامية لمهاجة نيسان وانتقاد استراتيجيتها الحالية منذ الإطاحة به عن منصبه والقبض عليه بتهم التهرب الضريبي في اليابان قبل هروبه لبيروت.

وأصدر كارلوس غصن تصريحات صحفية حادة جديدة يصف فيها نيسان بـ “الشركة المملة والمتواضعة”، كما اعتبرها في انحدار دائم في الأعوام الأخيرة.

وعاود غصن الحديث عن جذور الخلاف بينه وبين القيادة التنفيذية في نيسان، والتي رفضت محاولاته لتعميق التحالف مع شركات رينو وميتسوبيشي وفضلوا استقلالية نيسان عن العلامات الأخرى، ما أدى إلى مؤامرة إزاحته عن منصبه وفق تصريحات غصن.

وقد أعلنت نيسان في العامين الأخيرين عن استراتيجية شاملة تهدف لإنعاش مبيعات وحضور العلامة في الأسواق العالمية، مع إطلاق عدة أجيال جديدة هامة لموديلاتها مثل فرونتير و Z الرياضية الجديدة.