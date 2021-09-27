كل ما تريد معرفته حول فورد Expedition الجديدة

محمد الفلاح - الإثنين 27 سبتمبر 2021

كشفت فورد النقاب عن الموديل الجديد من سيارتها Expedition المصنفة ضمن الفئة الكبيرة من الموديلات الرياضيةSUV.



ويلفت الموديل الجديد الأنظار إليه من خلال الرتوش التصميمية والكشافات العاملة بتقنية LED والمصابيح الخلفية المحدثة والخيارات الجديدة للعجلات.

ويقدم خط التجهيزات Platinum شبكة مبرد جديدة مع تطعيمات للكروم على كشافات الضباب.

وتمتاز نسخة Timberline من سيارة فورد الجديدة من خلال التصميم الحصري لشبكة المبرد وتطعيمات باللون البرتقالي وملصقات خاصة مع عناصر حماية لقاع السيارة وخلوص أرضي يبلغ 27 سم.

وتعتمد سيارة فورد Expedition الجديدة على محرك سداسي الأسطوانات على شكل حرف V سعة 3.5 لتر وبقوة 446 حصانا/691 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وحصلت السيارة الأمريكية على خدمات نظام الملتيميديا Sync مع شاشة لمسية قياس 15.5 بوصة.

وفيما يخص الأنظمة المساعدة تعتمد السيارة للمرة الأولى على نظام Blue-Cruise، والذي يضم العديد من الوظائف الأوتوماتيكية، مع تسهيل مهام القيادة والمناورات وربط وفك المقطورة بفضل نظام "Pro Trailer Backup Assist 2.0".