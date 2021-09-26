ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر مضخة الوقود “طرمبة البنزين” من أهم الأجزاء الحيوية التي تساعد على عمل محرك السيارة بكفاءة عالية، حيث أنها الجزء المسؤول عن ضخ البنزين إلى المحرك، وفي حال تعرضها للتلف فإنها تسبب الكثير من الأعطال والمشاكل، والتي قد تصل لحد إيقاف السيارة بالكامل عن العمل.

لذا يجب فحص طرمبة البنزين بصورة دورية للتأكد من سلامتها، وتغييرها عند انتهاء العمر الافتراضي لها، واليوم وخلال السطور التالية نستعرض لكم أبرز مؤشرات تلف طرمبة البنزين، وهي كالتالي.

– ملاحظة صعوبة تشغيل محرك السيارة

– إضاءة لمبة تحذير فحص المحرك عند وضع التشغيل

– صدور صوت مزعج بجانب خزّان البنزين خاصة عند بداية التشغيل

– تقطيع السيارة عند التسارع والتباطؤ أثناء القيادة

– ظهور بعض الارتجاجات ذات النمط المتقطع في محرك السيارة

– ضعف عزم وقوة السيارة أثناء السير خاصة عند صعود المرتفعات

– ملاحظة ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل دائم، خاصة بعد السير لمسافات طويلة

– زيادة استهلاك البنزين بشكل غير طبيعي