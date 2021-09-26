تعرف على أسرع 5 سيارات بورشه في التاريخ!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تحدثنا منذ أيام عن أسرع 5 سيارات بورشه في التاريخ من حيث السرعة القصوى، واليوم نتحدث سوياً عن أسرع 5 سيارات بورشه ولكن من حيث التسارع من 0 – 100 كم/ ساعة!

انه الوجه الآخر للسرعة، ادرينالين بشكل مختلف.. مبدأ الخضوع لقوى G-Force عالية للغاية في بداية التسارع من السكون التام، تلك الخفقة في القلب التي تصيبك عند بداية التسارع.. هذا وجه مختلف تماماً للسرعة ولعل هذا هو الوجه الذي أفضله.

تشتهر علامة بورشه بسياراتها خفيفة الوزن ومحركاتها الخلفية ورشاقتها الغير مسبوقة.. تلك واحدة من أبرز العلامات التي تصمم سيارات يمكنها الدخول والخروج من المنحنيات الحادة بمنتهى السهولة والبساطة وبدون اي مجهود يذكر.

المركز السادس – بورشه كاريرا GT

بالرغم من اننا نستعرض أسرع خمس سيارات فقط.. الا انني لم استطع ان لا اذكر هذا الطراز الأسطوري كما ذكرناه سابقاً.. تقدم السيارة بمحرك عملاق مكون من 10 إسطوانات على شكل حرف V بسعة 5.7 لتر، وتبلغ قوته 612 حصان مع عزم أقصى للدوران قدره 590 نيوتن متر.. لتتسارع السيارة من السكون التام حتى سرعة 100 كم/ ساعة في 3.9 ثانية فقط لا غير.

المركز الخامس – بورشه باناميرا تربو إس هايبرد سبورت توريزمو

تتسارع تلك السيارة الهجينة من بورشه من السكون التام حتى سرعة 100 كم/ ساعة في 3.4 ثانية فقط لا غير وتلك الأرقام المدهشة ليست وليدة الصدفة!

حيث تقدم السيارة بمنظومة حركة هجينة تتكون من محرك إحتراق داخلي مكون من 8 إسطوانات على شكل حرف V بسعة 4.0 لتر مع شواحن توربينية مزدوجة بجانب محرك كهربائي.. لتبلغ القوة الإجمالية لتلك المنظومة 680 حصان.

المركز الرابع – بورشه تايكان تربو

بالرغم من كونها كهربائية بالكامل الا ان اسمها “تربو”!

المهم، ان تلك السيارة الكهربائية التي تقدم بقوة 670 حصان مع عزم أقصى للدوران يبلغ 848 نيوتن متر.. قادرة على التسارع من السكون التام حتى سرعة 100 كم/ ساعة في 3.2 ثانية فقط لا غير.

ولا ننس ان السيارات الكهربائية بالكامل تمتلك عزم دوران يظهر لحظياً بكامل قوته منذ بداية حركة السيارة، على عكس محركات الإحتراق الداخلي التي تبدأ قوتها في الظهور تدريجياً.

المركز الثالث – بورشه 911 GT2 RS وبورشه تايكان تربو إس

911 GT2 RS

تقدم تلك السيارة الأسطورية بمحرك مكون من 6 إسطوانات بسعة 3.8 لتر مع شواحن توربينية مزدوجة، بحيث تبلغ قوة المحرك 700 حصان مع عزم أقصى للدوران يبلغ 750 نيوتن متر. لتتسارع السيارة من السكون التام حتى سرعة 100 كم/ ساعة في 2.8 ثانية فقط.. مع سرعة قصوى تبلغ 340 كم/ ساعة.

بورشه تايكان تربو إس

وتلك هي النسخة الأكثر رياضية من النسخة السابق ذكرها.. وتقدم السيارة بمحركات كهربائية قوتها الإجمالية 750 حصان مع عزم أقصى للدوران يبلغ 1050 نيوتن متر.. نعم لقد قرأت الرقم بشكل صحيح 1050 نيوتن متر يظهر بشكل لحظي من السكون التام.

لتتسارع السيارة من السكون التام حتى سرعة 100 كم/ ساعة في 2.8 ثانية فقط.

المركز الثاني – بورشه 911 تربو إس

تبلغ السرعة القصوى لتلك السيارة 330 كم/ ساعة.. وتقدم السيارة بمحرك بسعة 3.8 لتر تربو بقوة 650 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 800 نيوتن متر.. لتتسارع السيارة من السكون التام حتى سرعة 100 كم/ ساعة في 2.7 ثانية فقط لا غير.

المركز الأول – بورشه 918 سبايدر

مرة اخرى تحصل على المركز الاول في السرعة، ولكن تلك المرة في التسارع من السكون التام حتى سرعة 100 كم/ ساعة.. تبلغ السرعة القصوى لهذا الطراز 345 كم/ ساعة، وتقدم السيارة بمنظومة حركة هجينة بقوة 887 حصان مع عزم أقصى للدوران يبلغ 1280 نيوتن متر، ويمكن لمحرك الإحتراق الداخلي الخاص بها ان يصل الى عدد دورات يبلغ 9.150 دورة في الدقيقة الواحدة!

وبفضل تلك المنظومة المتطورة، تتسارع السيارة من السكون التام حتى سرعة 100 كم/ ساعة في خلال 2.6 ثانية فقط.. لتعد بذلك أسرع سيارة إنتاجية في تاريخ شركة بورشه من حيث السرعة القصوى ومن حيث زمن التسارع من 0 – 100 كم/ ساعة.