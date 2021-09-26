رنج روفر سبورت SVR تظهر أثناء اختبارها على حلبة نوربورجرينج

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تُحاول لاندروفر إخفاء الجيل القادم من رنج روفر، إلا أن العدسات التجسسية التقطت صوراً لها بالإضافة إلى رنج روفر سبورت ومؤخراً رنج روفر سبورت SVR الجديدة، وتظهر الأخيرة بطبقات سميكة من التمويهات.

تُظهر الصور بعض ملامح السيارة، حيث تم التقاط الصور لها على حلبة نوربورجرينج، وتكشف جزئياً عن الشبك الأمامي والسفلي ومآخذ الهواء الأمامية البارزة ونظام العادم الرباعي.

سيتميز إصدار سبورت SVR الجديد أيضاً بمصابيح أمامية أنحف ومصابيح خلفية مشابهة للمستخدمة في فيلار، لكن تغييرات التصميم ستكون في الغالب تطورية وليست جذرية، وهو ليس شيئاً سيئاً بالتأكيد.

من حيث القوة، فستستمد رنج روفر سبورت SVR قوتها من محرك V8 مزدوج التوربو من بي ام دبليو بقوة 600 حصان، وهو ما يُمثل تعزيز للقوة مقارنة بالموديل الحالي بقوة 575 حصان، ويتصل المحرك الجديد بناقل حركة أوتوماتيكي بثمانية سرعات ونظام دفع كُلي.

ستجعل هذه القوة الإضافية إصدار سبورت SVR أسرع من الحالي، والذي يتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 4.3 ثانية، وتصل سرعته القصوى إلى 283 كم/س، كما ستحصل السيارة على منصة تدعم محركات البنزين والهجينة والهجينة بالقابس والكهربائية بالكامل، وفي الداخل، ستحصل على شاشة لمسية أكبر وأجهزة قياس رقمية بالكامل.

وفي الختام، يُتوقع أن يتم تدشين رنج روفر الجديدة في وقت لاحق من هذا العام، على أن تصل نسخة سبورت وسبورت SVR في وقت ما من العام المقبل.