شركة مرسيدس تستعد لإطلاق الرودستر SL الجديدة

محمد الفلاح - الأحد 26 سبتمبر 2021

أعلنت شركة مرسيدس عن إطلاق الجيل الجديد من الرودستر SL مطلع العام القادم، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.



وأوضحت مرسيدس الألمانية أن الرودستر SL الجديدة تظهر بطول 5 مترات تقريبا وتشتمل على مقعدين للطوارئ في الصف الثاني، فضلا عن تجهيزها بسقف قماشي.

ولتحصل السيارة على المزيد من قوة الجر تم تجهيزها بنظام توجيه المحور الخلفي.

كما تتمتع المقصورة الداخلية بتصميم جديد يعتمد على الشاشات الكبيرة وتجهيزات رقمية للتحكم ولتسهيل عملية الاستعمال.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن برنامج دفع السيارة، لكن من المتوقع أن يغطي نطاق قوة يمتد من 294 كيلوواتا/400 حصان إلى 478 كيلوواتا/650 حصانا.

كما تخطط مرسيدس لطرح نسخة دفع هجين Plug-in في وقت لاحق.