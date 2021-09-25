مرسيدس AMG تؤكد تمسكها بمحركات 8 سلندر لـ 10 أعوام قادمة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – فاجأت مرسيدس الأسواق مؤخراً بقرار إلغاء جميع موديلات 8 سلندر في السوق الأمريكي وبررت ذلك بانقطاع سلاسل التوريد ونقص القطع ، ولكن هذه الخطوة دفعت الكثيرين للتساؤل عن مصير محركات 8 سلندر في سيارات العلامة.

لحسم الجدل في هذه النقطة، أصدر رئيس قسم AMG الرياضي لمرسيدس، فيليب شايمر، تصريحات يؤكد فيها تمسك العلامة بمحركات 8 سلندر لـ 10 أعوام قادمة على الأقل.

وأردف شايمر: “الطلب حقيقي وقوي على محركات 8 سلندر في الأسواق ويوجد قطاع واسع من العملاء الراغبين في اقتناء سيارات مزودة بمحركات 8 سلندر من AMG”.

نشير مع ذلك إلى أن مرسيدس لن تطور أجيال جديدة من محركات 8 سلندر، ولكن ستركز على تحديث المحركات الحالية ودعمها بتقنيات هجينة لتحسين الأداء والصرفية وخفض الانبعاثات، ما سيضمن أطول عمر ممكن لها.