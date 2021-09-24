أسباب انحراف السيارة عند رفع يديك عن المقود

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر انحراف السيارة إلى اليمين أو لليسار على الطريق عند رفع اليدين عن مقود القيادة من المشاكل الشائعة التي قد تواجه بعض قائدي السيارات خاصة القديمة، وهو ما يشكل خطورة شديدة على سلامة القيادة.

ويرجع هذا الاختلال في توازن السيارة إلى عدة أسباب سوف نستعرضها لكم اليوم خلال السطور التالية، وهي كالتالي:

– عدم ضبط زوايا العجلات

يعد عدم ضبط توازن وزوايا العجلات من أبرز الأسباب الشائعة لانحراف السيارة أثناء القيادة على الطرق، لذلك يجب ضبط زوايا العجل بالأجهزة الخاصة لها طبقا لمقاسات الشركة المصممة للسيارة.

– عدم ضبط ضغط هواء الإطارات

في حال عدم المداومة على قياس وضبط ضغط هواء الإطارات بصورة دورية فإنه يسبب انحراف السيارة، كما ينصح بالقيام بعملية تبديل الإطارات كل فترة.

– تلف جزء من أجزاء نظام التعليق

مع كثرة الاستخدام، أو القيادة على الطرق غير ممهدة لفترة طويلة، أو زيادة تحميل السيارة بأوزان ثقيلة، قد يتلف جزء من أجزاء التعليق الهوائي للسيارة، مثل المقصات مما يسبب خلل توازن السيارة وانحرافها.

– استخدام إطارات غير مناسبة

تركيب إطارات غير مناسبة للسيارة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة يمكن أن يسبب انحراف السيارة.

– مشكلة في نظام المكابح

في حال تلف أي جزء من نظام المكابح على الإطارات الأربعة فإنه قد يؤدي إلى انحراف السيارة، حيث تجد المكابح عند الضغط عليها قد تمسك عجلة واحدة دون غيرها بطريقة طفيفة أثناء السير، مما يسبب انحرافها.