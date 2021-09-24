تسريب صور سيدان فاخرة جديدة من لينكون

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – انسحبت لينكون من سوق السيدان الفاخر بعد إيقاف إنتاج سيارة كونتيننتال في نهاية 2020 ولكن يبدو أن العلامة تستعد للعودة بالفعل حسب تسريبات أخيرة.

في الصور المرفقة نرى تصاميم مبدئية لسيدان فاخرة جديدة من لينكون مبنية على سيارة “زيفير” الاختبارية المدشنة في معرض شانغهاي 2021 للسيارات.

أبعاد السيارة الخارجية مطابقة تماماً لسيارة زيفير الاختبارية، بقاعدة عجلات طويلة وسقف رياضي ومصابيح أمامية أكثر واقعية من مصابيح الكونسيبت، ومصدات مختلفة عن الكونسيبت.. كل هذه أدلة على أن هذه تصاميم إنتاجية.

من الغالب استخدام السيارة لمحركات تيربو متعددة وتصميم داخلي مماثل للسيارة الاختبارية بشاشة ترفيهية ضخمة وطابع مستقبلي عام.

ونشير إلى أن لينكون أكدت رسمياً بالفعل على تطوير موديل إنتاجي مبني على زيفير سيدان، مع توقعات بتدشينه في نهاية 2021.