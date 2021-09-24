شركات السيارات ستخسر 787 مليار ريال هذا العام بسبب نقص أشباه الموصلات!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – نستمر في تغطية الآثار المدمرة لأزمة نقص أشباه الموصلات على صناعة السيارات العالمية، مع صدور تحليل مالي جديد من شركة AlixPartners تتوقع فيه خسارة شركات السيارات لأكثر من 210 مليار دولار (787 مليار ريال) خلال 2021 فقط بسبب الأزمة.

هذه قفزة كبيرة من التحليل السابق لنفس الشركة في مايو بخسارة الصناعة لـ 110 مليار دولار، ما يدل على ازدياد الطين بلة في الأشهر الأخيرة، كما تتوقع الشركة الآن انخفاض إنتاجية السيارات حول العالم بـ 7.7 مليون سيارة على أقل تقدير هذا العام.

وقد حذر رؤساء شركات السيارات الألمانية على هامش فعاليات معرض ميونخ 2021 للسيارات من استمرار أزمة النقص العالمي لأشباه الموصلات حتى 2023، حيث المدير التنفيذي لدايملر المالكة لمرسيدس، أولا كالينيوس، أن الازمة قد تتحسن في 2022 ولكن لن تتجاوزها الصناعة بشكل فعليّ قبل 2023.

ودعمه في هذا التوقع المدير التنفيذي لمجموعة فولكس واجن، هيربرت ديس، مشيراً إلى استمرار الأزمة لأعوام تحت وطأة الطلب المرتفع للغاية على أشباه الموصلات من القطاعات الإلكترونية المنافسة لشركات السيارات.