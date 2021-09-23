تحقيقات أمريكية جديدة في 30 مليون سيارة مزودة بوسائد تاكاتا الهوائية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – فتحت إدارة سلامة الطرق السريعة الأمريكية تحقيقات رسمية جديدة في 30 مليون سيارة مزودة بالوسائد الهوائية المعيوبة الشهيرة لتاكاتا.

ويشمل التحليل الهندسي الجديد موديلات 2001-2019 من هوندا وفورد وتويوتا وجنرال موتورز ونيسان وسوبارو ومازدا وفيراري ودايملر وبي إم دبليو وكرايسلر وبورش وغيرهم.

التركيز هذه المرة على نوع خاص من عناصر التجفيف المستخدمة في منفاخ الوسائد الهوائية، مع تأكيد الإدارة الأمريكية على عدم تسجيل حوادث متعلقة بالعطل المحتمل حتى الآن.

ونشير إلى أن السلطات الأمريكية استدعت أكثر من 67 مليون سيارة مزودة بوسائد تاكاتا الهوائية بالفعل في الأعوام الأخيرة لمخاطر انفجار الوسائد وتطاير الشظايا في المقصورة، مع مقتل 28 فرد بالفعل حول العالم بسبب العطل، منهم 19 في الولايات المتحدة.