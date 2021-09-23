مدن ألمانية ترفع سعر تراخيص ركن السيارات الثقيلة بـ 6 أضعاف!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفرض الكثير من المدن العالمية المزدحمة والضيقة قيوداً على أماكن ركن السيارات أمام المنازل مع فرض تراخيص ركن خاصة للمقيمين، وفي مدينة “توبينجين” الألمانية على سبيل المثال، هذه التراخيص السنوية كلفت حوالي 30 يورو (132 ريال) سنوياً.

هذه التكلفة تشمل جميع السيارات بجميع الأحجام والفئات، ولكن قد يتغير هذا قريباً مع استعداد المدينة لرفع سعر تراخيص ركن السيارات الثقيلة بحوالي 6 أضعاف السيارات الصغيرة في قرار مثير للجدل.

الهدف الحالي للمدينة هو رفع قيمة تراخيص ركن السيارات التي يتعدى وزنها 1800 كيلوجرام إلى 180 يورو سنوياً (792 ريال)، مع العلم أن عمدة المدينة رغب في فرض قيمة تصل إلى 360 يورو لركن السيارات الثقيلة، أي 12 ضعف القيمة الحالية، ولكن مجلس إدارة المدينة رفض الاقتراح.

من المتوقع تطبيق مدن ألمانية اخرى لقرارات مماثلة تستهدف تغريم السيارات الثقيلة في تراخيص الركن أكثر من السيارات الخفيفة لدواعي بيئية، مع استثناء أصحاب الاحتياجات الخاصة ومن يستخدمون سياراتهم الثقيلة في أعمالهم.