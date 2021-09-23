بي ام دبليو غير مهتمة بتطوير سيارات كهربائية بمدى أطول من 600 كيلومتر

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع انفجار سوق السيارات الكهربائية خلال العقد الجاري وتسارع علامات السيارات بالتفاخر بطول المدى الإجمالي لسياراتهم مقارنة بالمنافسين، ترى بي إم دبليو أنه لا حاجة لإنتاج سيارات كهربائية بمدى يتعدى 600 كيلومتر.

وصرح رئيس مشروع تطوير بي إم دبليو i4، ديفيد فيروفينو، إن التوسع المضطرد للبنية التحتية الكهربائية حول العالم والانتشار التدريجي لمحطات الشحن يلغي الحاجة لمستويات مدى بالغة الطول مثل المتوفرة في لوسيد إير، والتي تعدت 830 كيلومتر لكل شحنة للفئة الأعلى.

وأردف فيروفينو: “لا نستهدف تطوير سيارات كهربائية بمدى 1000 كيلومتر، نهدف لـ 600 كيلومتر للسيارات الكهربائية، و100 كيلومتر من المدى الكهربائي الصافي في السيارات الهجينة بالقابس.. نرى أن هذا أكثر من مناسب”.

ونشير إلى أن بي إم دبليو i4 موديل 2022 تدعم مدى 590 كيلومتر تقريباً لكل شحنة مع إمكانية شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال نصف ساعة بشواحن 200 كيلوواط السريعة.