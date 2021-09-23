تعرف على حيلة بسيطة تقضي على صوت صفير المحرك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – من الأمور المزعجة التي قد تواجه قائدي السيارات أحياناً هو صدور صوت صغير من أحد سيور “أحزمة” المحرك، وغالباً ما يكون مصدر الصور هو سير مروحة التبريد.

ويلاحظ السائق أن صوت الصفير يصدر مع بداية دوران المحرك ويقل مع سير السيارة، وفي أوقات أخرى يتغير مستوى الصوت بالضغط على دواسة الوقود، فيعلو وينخفض بحسب قوة الضغط، فما هو أسباب صدور صوت الصفير وكيفية علاج هذه المشكلة؟

أجاب خبراء السيارات أن سبب هذا الصوت المزعج يرجع إلى المادة المصنعة لسير مروحة التبريد وهو المطاط، وفي الجهة الأخرى فإن المحور الذي يتم تركيبه عليه مصنوع من المعدن، ومع الاستهلاك ومرور الوقت واحتكاك المطاط مع المعدن يحدث تآكل للسير وارتخاء للمطاط.

هذا الارتخاء يخلق مسافة بين الحزام والجسم المعدني ينتج عنها اختلاف في السرعة بينهما فيصدر صوت الصفير، أما السبب الآخر لهذا الصوت هو تلف السير نتيجة انتهاء العمر الافتراضي له، ويمكن باستخدام قطعة شمع إيقاف صوت الصفير، وذلك في حال عدم تعرضه للتلف.

ولمعرفة إذا ما كان السير تعرض للتلف أم لا، قم بإيقاف تشغيل محرك السيارة ثم اضغط على السير من الأعلى، وفي حال وجود ارتخاء ملحوظ بمقدار بوصة، فهذا يدل أن السير تعرض للتآكل والتلف، وحينها يجب تغييره في الحال حتى لا ينقطع أثناء القيادة.

لكن إذا ما وجدت أن ارتخاء السير أقل من بوصة واحدة، فإن كل ما عليك هو إحضار قطعة كبيرة من الشمع، ثم قم بوضع الشمع على جميع جوانب السير، بحيث يملئ الفراغ الذي يوجد بينه وبينه الجسم المعدني.

وبعدها قم بتشغيل محرك السيارة واترك المحرك يستمر في الدوران، حتى يصل الشمع على طول الحزام، هنا تجد الصوت قد اختفى، لكن في حال ظهور الصفير مرة أخرى، يمكنك أن تقوم بإعادة تلك العملية مرة أخرى بالطريقة نفسها، وسيختفي الصوت تماماً، ولن يظهر مجددا إلا إذا تآكل الحزام وتلف، وهنا يجب تغييره.