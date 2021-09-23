أودي تعلن عن شراكة جديدة مع سائق الراليات الأسطوري كين بلوك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت أودي هذا الأسبوع عن شراكة هامة مع سائق الراليات الأسطوري كين بلوك، وبدأت الشراكة بقيادة بلوك لعدد من سيارات أودي الكلاسيكية وسينتقل للتركيز على السيارات الكهربائية على سبيل الدعاية والتعاون الاحترافي مع العلامة.

ونرى في الفيديو المرفق تفحص كين بلوك لبعض الموديلات الأيقونية في تاريخ أودي، مع تجربته الشخصية لأودي سبورت كواترو S1 وأودي إي ترون فيجن جران توريزمو ضمن نماذج فريدة أخرى.

وصرح بلوك: “أودي هي العلامة التي أشعلت عواطفي لسباقات السيارات.. وأشعر بحماس كبير لبدء هذا الفصل الجديد من حياتي المهنية والتعاون مع أودي لتطوير مشاريع مبتكرة في مجال التنقل الكهربائي”.

وأردف بلوك: “فوجئت بالفعل من تجربة أودي RS إي ترون جي تي الكهربائية.. تصميمها مذهل ومتقن في التفاصيل وتجربة القيادة كانت ممتعة للغاية، والسيارة سريعة لدرجة يصعب تصديقها”.